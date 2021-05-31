"Первый этаж – ФСБ и ГРУ, выше – ЦРУ и Моссад": кто выкупил отель, где встретятся Путин и Байден

В женевской гостинице, где 16 июня может состояться саммит Россия – США, раскуплены все номера с 11 по 18 июня, однако визуально пока ничто не говорит о подготовке к встрече на высшем уровне.

По данным швейцарских СМИ, первая встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена пройдет в женевской гостинице Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Официально ни одна из сторон пока не подтвердила и не опровергла эти слухи.

«Мы не можем давать никаких комментариев на этот счет», – заявила «РИА Новости» сотрудница гостиницы на просьбу подтвердить, что номер в отеле невозможно забронировать с 11 по 18 июня. Девушка также отказалась как-либо комментировать слухи о том, что именно в Intercontinental пройдет саммит.

Почему швейцарские СМИ уверены, что выбор падет именно на этот отель? Потому что он имеет славу женевской площадки для переговоров и расположен в непосредственной близости от постпредств РФ и США.

Данный отель любят и власти Женевы. Он находится в непосредственной близости от ООН и женевского аэропорта, здесь удобно, если понадобится, обеспечивать охрану.

Второй потенциальной гостиницей для саммита может стать Wilson Hotel, который также является излюбленным местом иностранных дипломатов и делегаций высшего уровня. Как и в Intercontinental, в Wilson Hotel невозможно забронировать комнату с 11 по 18 июня.

В Сети тему выбора отеля обсуждают аккуратно.

«Главное, чтобы Байден помнил и чтобы он не падал, а то скажут, что Путин его избил», – ирония над плохой памятью президента США и его падениями продолжается.

«Первый этаж – ФСБ и ГРУ, второй – ЦРУ, третий – Моссад. Вот и весь расклад, почему в гостинице нет мест», – находит свое объяснение заполненности отеля россиянин.