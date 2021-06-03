Единственная сила на планете: в Китае рассказали, кто может погубить Россию

У России в последнее время появилось немало доброжелателей, прежде всего, за счет выхода из тени тех протагонистов, которые ранее строили из себя партнеров. Между тем, как считают китайские эксперты, погубить Россию способна только одна сила на планете. Об этом они рассказали в материале, опубликованном на страницах китайской газеты «Жэньминь жибао».

Авторы публикации называют Российскую Федерацию и Китай великими державами и подчеркивают, что на данный момент на планете нет ни одной внешней силы, которая была бы способна одержать над ними победу. Фактически, отмечают они, погубить Россию не сможет никто, кроме самой России.

В статье также подчеркивается, что у Соединенных Штатов больше нет ни единого шанса на то, чтобы ослабить Россию, как и ее стратегического партнера – Китай. Но и объединяться с Москвой, считают специалисты, Вашингтон не станет, поскольку на фоне последних событий американские власти утратили возможность завоевать расположение и хорошее отношение российского руководства.