Максим Жаров: Лавров хочет занять место Набиуллиной во главе Центробанка?

Отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT уже не первый год «санкционного противостояния» между Москвой и западными столицами называется экспертами одним из потенциально наиболее болезненных и, разумеется, нежелательных сценариев. Между тем, риторика российских официальных лиц в последнее время все чаще свидетельствует о том, что в Кремле не исключают подобного развития событий. Особенно активны в этом смысле глава МИД России Сергей Лавров и подотчетные ему чиновники.

Примечательно, что на тему возможного отключения страны от SWIFT в МИД РФ высказывались уже неоднократно. А накануне глава ведомства в очередной раз поднял тему на фоне угроз Европарламента отключить Россию в случае «продолжения агрессии» в отношении Украины.

«Европейский Союз, да и Запад в целом, уже неоднократно демонстрировали на конкретных примерах, что они – ненадежные партнеры. Бывают ситуации, когда неправомерные решения могут быть приняты на пустом месте», - заявил Лавров в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с португальским коллегой Аугушту Силвой.

Интересно, что незадолго до этих комментариев главы российской дипломатии на ту же тему высказался и глава департамента МИД по экономическому сотрудничеству Дмитрий Биричевский, рассказавший о подготовке к потенциальному отключению России от крупнейшей международной системы межбанковский платежей.

Между тем, как отмечает известный российский политолог Максим Жаров, подобная риторика представителей внешнеполитического ведомства уже настораживает. Более того, эксперт не исключает, что Сергей Лавров, которому уже довольно давно слухи прочат отставку с занимаемой должности, вполне может рассчитывать в будущем занять место главы Центробанка России вместо Эльвиры Набиуллиной.

«Зацикленность МИД России на возможном отключении страны от системы SWIFT уже начинает пугать. Лавров настолько сильно хочет занять место Эльвиры Набиуллиной во главе Центробанка?»,

– задается вопросом Жаров в своем авторском Telegram-канале.