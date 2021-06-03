Лев Пономарёв*: Навальный, "Открытая Россия"*, Гудковы – жертвы "коллективного Путина"

Вечером 3 июня политтик Дмитрий Гудков был неожиданно освобождён, после того как провёл двое суток в СИЗО, куда его «закрыли» по результатам довольно странных обысков, коснувшихся также его родственников и коллег.

Оппозиционному политику грозило 5 лет лишения свободы за незаконное хранение оружия, однако источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что уголовное дело против него будет прекращено.

Глава правозащитной организации Павел Чиков со ссылкой на адвоката Гудкова сообщил The Bell, что хотя политика отпустили, он пока остался подозреваемым по делу. Его обязали явиться в ГСУ МВД.

Чуть позже была освобождена и тётя Дмитрия Ирина Ермилова.

Ирина Ермилова сразу после освобождения

Sobesednik.ru попросил прокомментировать произошедшее с Дмитрием Гудковым правозащитника Льва Пономарёва* (на момент беседы Гудков ещё находился под стражей).

Лев Пономарёв

– Это – злоупотребление правом, нарушение Конституции, – считает правозащитник. – За это надо наказывать. Но никто за это наказывать не будет, потому что, похоже, внутренней политикой в России занимается ФСБ. Это сейчас главная структура.

Я думаю, страной руководит «коллективный Путин», и, скорее всего, большинство этих людей – ФСБшники. Реальный Путин руководит ФСБ как президент, да, но он же является и заложником этой системы.

– Вы считаете, руками Департамента имущества Москвы ФСБ начала подступ к оппозиционному политику?

– Да, и с московским Департаментом имущества я сам сталкивался, когда в 2013 году меня выбрасывали на улицу. Пришёл человек, который представился генералом Питиным, не предоставив удостоверения. Сказал: вы должны сегодня же покинуть помещение. С ним был молодой парень, мелкий клерк из Департамента имущества. Я ответил: ну пожалуйста, действуйте через суд, у меня нет задолженностей, я плачу аренду.

Выяснилось, что это генерал в отставке, который руководил в Москве какой-то комиссией по борьбе с коррупцией. В два часа ночи автобус ОМОНа приехал, меня тащили по полу, генерал в это время пытался бить меня ногами. Тогдашний уполномоченный по правам человека в Москве Лукин вызывал потом этого генерала к себе, пытался поставить его на место. Не удалось.

После всего произошедшего я пошёл к Вячеславу Володину, тот отправил меня к Собянину. Мы с Федотовым были на приёме у московского мэра. Собянин сказал: Лев Александрович, с вами произошла ошибка, мы дадим вам другое помещение. Помещение в итоге дали.

Но уже тогда, в 2013 году я видел, что власть принадлежит силовикам. Хотя тогда правозащитники имели больший вес, и лично Федотов имел влияние в АП.

– В задержании Дмитрия Гудкова фигурируют боеприпасы – боевые патроны и даже «снаряд гранатомёта»…

– Патроны принадлежат Геннадию Гудкову. Гена смылся за границу, потому что понимал, что уголовное дело рядом. Сейчас он точно в Россию не вернётся и оружие, на хранение которого, насколько мне известно, у него есть лицензия, переоформить не сможет – раз не успел сделать этого раньше. Я сочувствую Геннадию.

Геннадий Гудков: Ты уже помахал России ручкой? Ты думал, что уже за рубежом? На тебе!

– То есть, был выбран абсолютно крючкотворский повод прицепиться к этим патронам? Вспоминается, как посадили Навального – за то, что он якобы не выполнил порядок прохождения условного уголовного наказания по делу «Ив Роше».

– Навальный, «Открытая Россия»*, Геннадий Гудков, Дмитрий Гудков… Всё, что делают с этими людьми, очень походит на злоупотребление правом, начало которого у нас совпало с появлением Путина. И мы, правозащитники, с самого начала об этом говорили.

*Лев Пономарёв внесён Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

"Открытая Россия" признана в РФ нежелательной организацией.

Васильев Николай