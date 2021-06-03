Геннадий Гудков: Ты уже помахал России ручкой? Ты думал, что уже за рубежом? На тебе!

По данным на 16.39 3 июня, Ирине Ермиловой, тете Дмитрия Гудкова, следствие запросило запрет определенных действий. Об этом сообщает ее адвокат от ОВД-Инфо Анастасия Саморукова. Согласно условиям запрета, Ермиловой будет запрещено общаться с другими фигурантами дела и использовать любые средства связи без письменного разрешения следователя.

Sobesednik.ru обсудил с политиком Геннадием Гудковым новый виток политических репрессий: арест его сына Дмитрия Гудкова, арест экс-директора закрытой «Открытой России»* и другие события, происходящие в стране в последнее время.

– Вчера Песков заявил, что все это не имеет никакого отношения к политике…

– Я бы хотел спросить Пескова: а к чему тогда это имеет отношение. Потому что к юриспруденции, правосудию и статьям УК уголовное преследование моего сына тоже не имеет никакого отношения. Это никак не связано с уголовно-процессуальными действиями, предусмотренными Уголовным кодексом.

Статья 165 (которую инкриминируют Дмитрию Гудкову – Прим. Sobesednik.ru) – это седло, надетое на корову. Ее невозможно использовать для таких уголовных дел. А если использовать, так, как сейчас использует следствие, то можно завести 40 или 50 миллионов уголовных дел по всевозможным задолженностям и просрочкам платежей.

Ни Александр Соловьев, ни Венедиктов, ни сам Дмитрий Гудков – они даже не догадывались о существовании компании и наличии у нее споров по арендной плате, по которым возбудили дело. Это имеет отношение к произволу.

Дмирий Гудков во время обыска////Фото: стоп-кадр/YouTube-канал «Настоящее время»

– Что у вас сейчас происходит?

– Допросы наших сотрудников продолжаются до сих пор. Ирину Ермилову (тетя Дмитрия Гудкова – Прим. Sobesednik.ru) отвезли на допрос в СК, и до сих пор (на момент разговора – Прим. Sobesednik.ru) не ясно, что с ней.

У нас в семье два заложника, продолжаются допросы сотрудников наших фирм – всех подряд. Вызывают всех, кто имеет отношение к Гудковым. Это у них лакмусовая бумажка, которая определяет, кого допрашивать и обыскивать.

Вчера, например, одного из наших сотрудников привезли в Москву поздно вечером из Коломны. Допрашивали до половины первого ночи. В результате он не смог вернуться домой и добрался в Коломну только утром, переночевав на вокзале.

Надо понимать все безумие следственных действий. Они могли спокойно позвонить, и он приехал бы утром любого дня. И прекрасно бы поговорили, если они этого так хотят. Но – нет. Надо специально вызвать человека, чтобы он ночевал на вокзале? Какой смысл? Кто объяснит?

– К тому же ночные следственные действия запрещены их же законодательством.

– Да, если это не чрезвычайная ситуация. Наркотики, оружие, грабители банка в бегах и т. д. А зачем кошмарить обычных сотрудников предприятия, которые каждый день ходят на работу, я не понимаю.

– А зачем, например, тормозить самолет с Пивоваровым, когда его, если уж так сильно захотелось, можно взять на паспортном контроле, как это делалось уже не раз?

– Мне кажется, они просто тащатся от театральных эффектов. Сегодня в следственных органах очень много людей с искаженным представлением о добре и зле. Например, мне известны случаи, когда людей арестовывали в день 50-летия, в какие-то дни рождения, арестовывали демонстративно, врываясь, например, в офис на крупное совещание. То есть, они испытывают кайф от этих эффектов.

И я думаю, что Пивоваров является жертвой этого.

«А, дорогой, ты думал, что ты уже в Варшаве? Ты уже помахал России ручкой? Ты думал, что уже за рубежом? На тебе! Мы можем не только самолет посадить, но и арестовать тебя прямо на ВПП»

Думаю, это был исключительно театральный эффект, построенный на желании отомстить таким образом человеку, который уже предвкушал кружку пива вечером в Старом граде в Варшаве. А его вместо этого хватают, надевают наручники и тащат в кутузку. Так легче человека ломать.

Андрей Пивоваров//Фото: стоп-кадр/YouTube-канал «Настоящее время»

– Вы на днях писали в Фейсбуке, что предстоящие выборы в Госдуму играют во всем этом не последнюю роль.

– Не совсем. Это долгосрочная тенденция на повышение градуса репрессий и зачистка политическо-гражданского поля в России. Выборы здесь – один из факторов, который, возможно, ускоряет этот процесс. Но после выборов ничего не поменяется и тенденция на ухудшение политической ситуации будет продолжена. Никакой оттепели ждать не нужно. Это надо понимать.

– В связи с этим люди все чаще высказывают мысли, что из этой страны надо уезжать. Стоит ли к ним прислушаться?

– Я сошлюсь на пост экс-руководителя моего штаба Эльвиры Визаревой. Она написала, что никто из тех, кто уезжает из страны, не может быть осужден. Кто считает, что не в состоянии бороться и терпеть все то, что есть, может уехать. А те, кто считает, что способны бороться с режимом и считают, что могут оказывать сопротивление, могут оставаться. Это выбор каждого. Ни первые, ни вторые не могут быть осуждены.

– Можно ли предположить, что ближе к сентябрю московское лето-2019 покажется всем легкой прогулкой?

– Осенью могут начаться какие-то массовые волнения. Я только что прочитал историческую статью про Антоновский мятеж. Он был всего лишь крупным и ярким, но одним из эпизодов крестьянских восстаний в России, захваченной большевиками. И, в конце концов, все они победили.

После этих мятежей, сопротивлений, разоружений продотрядов и отказов платить дань бандам грабителей которые изымали хлеб, Советская власть была вынуждена пойти на отмену продразверстки и введению рынка. И страну удалось накормить, после того, как эти реформы были проведены. Я думаю, даже природные богатства, которые нещадно разворовываются, не помогут управлять экономикой страны, и социальные волнения не за горами.

*«Открытая Россия» признана в РФ нежелательной организацией