Дмитрию Гудкову отдали паспорт и выпустили из полиции

Информация о возможном освобождении задержанного оппозиционера Дмитрия Гудкова подтвердилась.

Жена политика Валерия сообщила, что ее супруг выходит из здания следственного управления ГУМВД по Москве по истечении 48 часов после задержания. Об этом она сообщила «РИА Новости» со ссылкой на слова следователя.

«Его везут в ГСУ ГУМВД по Москве, и уже там его отпускают, отдают паспорт», – заявила Валерия Гудкова.

Позже и сам Дмитрий написал о своем освобождении на своей странице в Фейсбук.

Сегодня же будет озвучено решение по задержанной вместе с Гудковым 1 июня его тетей Ириной Ермиловой.

Выяснилось, что дело, по которому был задержан политик, было возбуждено в отношении фирмы родителей. Он к компании отношения не имеет.