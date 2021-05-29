Санкции США против Беларуси, донос на Лукашенко, состояние Фургала. Главное к 29 мая

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин («Яблоко») потребовал от главы СК Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело против гражданина Беларуси Александра Лукашенко из-за угона самолета Ryanair, говорится в его письме, опубликованном на сайте «Эха Москвы». Он также считает, что привлечение к уголовной ответственности снятых с рейса блогера Романа Протасевича и гражданки России Софьи Сапеги заведомо незаконно. Митрохин перечисляет статьи УК РФ, под которые подпадают деяния г-на Лукашенко: ч. 1 ст. 361 (международный терроризм), ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, в качестве подстрекателя), ч. 1 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта). Депутат также настаивает, что так как среди пострадавших есть граждане Беларуси, СК имеет законное основание расследовать эти дела.

Г-н Лукашенко к тому же ещё накануне находился на территории России, однако беседовал он не со следователями, а с президентом РФ Владимиром Путины, причем закрытая встреча продолжалась порядка пяти часов.

Тем временам Белый дом разрывает авиасообщение с Беларусью и возвращает санкции против девяти госпредприятий страны из-за угона самолета Ryanair, сообщила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки. Гражданам США настоятельно рекомендуется избегать поездок в Беларусь.

США сотрудничают с ЕС по выработке списков для наложения персональных санкций против граждан Беларуси, ответственных за нарушение прав человека, коррупцию, фальсификацию выборов и угон самолета. Минфин США также намерен расширить полномочия по введению санкций против руководства Беларуси и всех, кто «поддерживает коррупцию, нарушения прав человека и нападения на демократию». Ранее Федерально бюро расследований США начало расследование угона самолета Ryanair в Беларуси, писал Sobesednik.ru.

По данным российского Forbes, некоторые отечественные авиакомпании начали летать в обход Беларуси. 27 мая так поступили порядка 10 рейсов, утверждает источник издания. Впрочем, связано это с политикой или с техническими решениями, сказать сложно, признается он. Названия компаний он также не уточнил. Другой источник в крупной российской авиакомпании эти данные подтвердил.

Архиерейский собор Русской православной церкви должен в ноябре рассмотреть возможный отказ РПЦ от освещяния оружия, сообщил накануне замглавы PR-службы церкви Вахтанг Кипшидзе «Интерфаксу». Он пояснил, что освещяние оружия связано исключительно с прославлением «ратных трудов» военных, а в предложении говорится, что церкви не стоит освящать «любые разновидности оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей».

Однако глава Синодального отдела по PR Владимир Легойда в своем Telegram-канале назвал эту новость «фальстартом». Он пояснил, что это пока всего лишь предложение, которое может быть изменено в процессе обсуждения.

Недопуск адвоката Марии Эйсмонт в ОВД Даниловский под предлогом плана «Крепость» был незаконным, признал Симоновский районный суд Москвы, сообщает в Facebook сама Эйсмонт. Речь идет об одном из случаев, когда защитника отказались пускать к задержанным на акции против поправок к Конституции в июне 2020 года:

«Да. Прямо так [суд] и сказал: незаконно не пустить Эйсмонт в ОВД, если ее там ждут хорошие люди. Мотивировочную часть решения изготовят позже, но мы и так понимаем: у российских граждан есть право на адвоката с момента фактического задержания», — пишет адвокат.

Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Кирилл Фургал сообщил, что администрация СИЗО препятствует госпитализации и лечению его отца: «Состояние Сергея Фургала ухудшается. Анализ крови показал наличие острого воспалительного процесса в лёгких. Адвокаты говорят о высокой степени поражения обоих лёгких после коронавируса. Нужно делать КТ, — пишет Instagram-аккаунт его сторонников. — Сергей Иванович погибает, но его не дают спасти». В публикации также приводится отказ в госпитализации Фургала, подписанный начальником СИЗО. Оно датировано 18 мая. Напомним, что ещё 20 мая лечить и обследовать Фургала в московской больнице от главы Минюста Константина Чуйченко и мэра Москвы Сергея Собянина потребовал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. После этого 26 мая адвокат Фургала сообщал о согласии медиков СИЗО на госпитализацию и обследования политика в одной из столичных больниц. До сих пор сведений о выполнении этих обещаний не поступало.