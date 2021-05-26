Небоскреб "Газпрома", Макрон против санкций, Байден за "поток". Главное к 26 мая

YouTube-блогерам из Германии и Франции поступало предложение за деньги по методичке очернять американскую вакцину Pfizer, рассказывая о высокой смертности после неё, а заодно выставляя в невыгодном свете власти этих стран, которые препарат распространяют. О соответствующем предложении от коммуникационного агентства Fazze сообщили сами блогеры, а также написал ряд СМИ, в числе которых LCI, Numerama и The Guardian. Как выяснилось, агентство было фиктивным, а некоторые факты указывают на то, что оно связано с Россией. Глава Минздрава Франции оценил подобные действия как «опасные и безответственные».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции в отношении Беларуси и России в дальнейшем не способны оказывать существенного влияния на политику режимов. Европе, по его мнению, необходимо выработать новые подходы: «Евросоюзу стоит задаться вопросом о том, как могут выглядеть более действенные ответы», — передает его слова Deutsche Welle. Эти модели взаимодействия с РФ и Беларусью французский лидер предлагает обсудить перед саммитом ЕС в конце июня и выработать «краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную стратегии»: «Мы приближаемся к моменту истины в наших отношениях с Россией», — сказал Макрон (цитата по Bloomberg).

В свою очередь, президент США Джо Байден счел дальнейшие санкции против «Северного потока-2» «контрпродуктивными»: «Я с самого начала противостоял работе над "Северным потоком-2", но он практически завершен… Пойти и ввести санкции сейчас было бы контрпродуктивно в свете наших взаимоотношений с Европой», — сказал Байден (цитата по «Коммерсанту»).

Сенатор США от Республиканской партии Тед Круз назвал это «многомиллиардным подарком» Владимиру Путину. Он также иронизирует, задавая вопрос, «приедет ли Путин с праздничным тортом» на встречу с Байденом, которая состоится 16 июня в Женеве.

Гражданку РФ Софью Сапегу обвиняют в Беларуси по двум уголовным статьям об организации протестных акций против Лукашенко, пишет «Новая газета» со ссылкой на источники. Напомним, что она арестована на два месяца, но никаких официальных данных о деле нет, есть лишь заявление МИД РФ, сообщившего, что её подозревают в совершении неких преступлений. В российском посольстве сказали ТАСС, что их представитель встретился с девушкой и она якобы ни на что не жалуется: «Чувствует она себя нормально», — сказали там, добавив, что с Сапегой обращаются подобающим образом. Софья Сапега была задержана вместе с Романом Потасевичем во время захвата самолета, они состоят в отношениях.

Чемпионат Европы по велоспорту, который должен пройти в Минске с 23 по 27 июня, уже начал терять участников из-за ситуации в стране: «В нынешних условиях для благополучия спортсменов и персонала поездка в Беларусь не оправдана», — поясняет гендиректор Нидерландской федерации велоспорта. От участия уже отказались Нидерланды, Германия и Великобритания, передает «Фонтанка».

«Газпром» построит в Петербурге вторую по высоте в мире высотку. Это будет бизнес-центр «Лахта Центр 2» на побережье Финского залива неподалеку от «Лахта Центра». Высота спирального здания составит 703 метра, стоимость проекта госкорпорация не приводит.

Медики СИЗО «Лефортово» запретили экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу участвовать в заседаниях даже дистанционно из-за проблем со здоровьем после коронавируса и болезни легких. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Карапетян. В ближайшее время Фургала отправят на обследования в гражданскую больницу Депздрава Москвы, где ему в том числе сделают КТ.

Чешское посольство в России уволило 71 сотрудника из РФ и уволит ещё восьмерых до конца мая, пишет РИА Новости. Это происходит после скандала со взрывом в Вребетице в 2014 году в рамках договоренности уровнять размеры представительств РФ и Чехии: в обеих странах останутся работать по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 принятых на месте работников.