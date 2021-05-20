Жириновский попросил Минюст и Собянина заняться здоровьем Сергея Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале сообщил об обращении его фракции в Госдуме к мэру Москвы Сергею Собянину и главе Министерства юстиции России Константину Чуйченко. Депутаты просят направить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в специализированную клинику для обследования.

Как ранее писал Sobesednik.ru, адвокат Фургала Алексей Смирнов заявил, что его клиенту нужна срочная госпитализация после перенесенного коронавируса, который сказался на болезни легких, выявленной у политика ранее. Смирнов сообщал о резком ухудшении здоровья Фургала начальнику СИЗО «Лефортово», где находится экс-губернатор.

«Просим вас оказать содействие в проведении срочного медицинского обследования состояния здоровья С. И. Фургала в одном из специализированных медицинских центров Москвы и рассмотрения вопроса о его возможной госпитализации для прохождения необходимого лечения», — говорится в письме ЛДПР к Чуйченко. Собянина просят найти Фургалу клинику и предложить её СИЗО.