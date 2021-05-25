МВД РФ больше не разыскивает Светлану Тихановскую

На фоне происходящего с основателями Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем и Степаном Путило выяснилось, что МВД РФ больше не стремится помочь Александру Лукашенко найти лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

О том, что ФИО бывшего кандидата в президенты Беларуси попало в российскую базу, стало известно в октябре прошлого года.

В ведомстве пояснили, что «база формируется на основании соглашения о взаимоотношениях МВД двух стран и соглашения об обмене информацией».

Поиск по имени Тихановской тогда выдавал результат, но сейчас этого не происходит.

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Известно, что недавно Тихановская пролетала над Минском тем же маршрутом, что и Протасевич, но спокойно приземлилась в Вильнюсе.