МВД РФ больше не разыскивает Светлану Тихановскую

На фоне происходящего с основателями Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем и Степаном Путило выяснилось, что МВД РФ больше не стремится помочь Александру Лукашенко найти лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.
О том, что ФИО бывшего кандидата в президенты Беларуси попало в российскую базу, стало известно в октябре прошлого года.
В ведомстве пояснили, что «база формируется на основании соглашения о взаимоотношениях МВД двух стран и соглашения об обмене информацией».
Поиск по имени Тихановской тогда выдавал результат, но сейчас этого не происходит.
Известно, что недавно Тихановская пролетала над Минском тем же маршрутом, что и Протасевич, но спокойно приземлилась в Вильнюсе.