Тихановская надеется, что к весне белорусы будут готовы к уличным протестам

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в интервью швейцарской газете Le Temps признала, что оппозиция в стране «потеряла улицы».

«Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли», — цитирует политика «Коммерсантъ».

Сейчас, по словам Тихановской, ведется работа для консолидации усилий разных оппозиционных объединений.

Вместе с тем экс-кандидат выразила надежду, что к весне граждане, недовольные политическим режимом удерживающего должность президента Алексадра Лукашенко, снова будут готовы выйти на улицы.

Протесты в городах Беларуси проходят с августа минувшего года, когда ЦИК страны снова объявил Лукашенко президентом.