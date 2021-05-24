"Это какой-то песец": Варламов о психологии Лукашенко

Довольно странное послевкусие по итогам вчерашнего инцидента с бортом ирландской авиакомпании Ryanair в небе над Беларусью останется у многих, вероятнее всего даже у тех, кто решил столь показную акцию белорусских властей, направленную, разумеется, на задержание оппозиционного журналиста, поддержать.



Уже сегодня, к примеру, появилось немало вопросов по поводу того, как вообще развивалась ситуация. Многих в данном случае интересует, по каким каналам диспетчеры белорусских наземных служб получили информацию о том, что самолет, на борту которого находился Роман Протасевич, заминирован. Не меньше вопросов и к тому, почему «заминированный» самолет должен был развернуться и проследовать в аэропорт Минска, если лететь до Вильнюса было в три раза ближе. Довольно странным многие считают и тот факт, что в небо при этом был поднять истребитель ВВС Беларуси, словно его пилот мог каким-то образом предотвратить катастрофу, окажись «бомба» действительно на борту лайнера.

В общем и целом все выглядит как спланированный и довольно грубо реализованный план по захвату человека, которого, как считают эксперты, Александр Лукашенко считает своим личным врагом. Более того, вся эта операция оказалась настолько возмутительной по всем своим параметрам, что ни у кого не возникает сомнений относительно того, столкнется ли официальный Минск с соответствующими последствиями. Впрочем, вся обеспокоенность Запада вместе с угрозами санкций явно не поможет освободить того же Протасевича, которому теперь в Беларуси грозит смертная казнь, а эксперты тем временем продолжают удивляться тому, насколько циничными и демонстративными оказались действия белорусских властей, которые очевидно понимали, что поступают в нарушение целого ряда норм. Похожее мнение, к примеру, на своем авторском Youtube-канале озвучил известный российский блогер-урбанист Илья Варламов.

«То, что мы наблюдаем – это какой-то песец. Даже не верится, что это происходит в центре Европы. Лукашенко демонстративно упивается своей безнаказанностью. Протесты стихли, Европа выразила полную озабоченность, пригрозила санкциями и тоже успокоилась, и ничто теперь сегодня не мешает беспределу. Если раньше Лукашенко творил невероятные и жесткие вещи внутри страны, то теперь, судя по новостям, он вышел на международный уровень. Демонстративно.

Нужно посадить европейский самолет? Нет проблем – мы поднимем истребитель и посадим гражданский самолет. Обратите внимание: так как он упивается своей безнаказанностью, силой, которая, как он думает, у него есть, в прессе появилась информация, что он лично отдал приказ посадить самолет. Заявляется, что эта акция сделана в целях защиты Европы: Лукашенко якобы узнал, что самолет заминирован, и лично решил посадить его в Минске. Конечно же, никакой бомбы на борту не оказалось. Самолет посадили в Минске только для того, чтобы взять очередного заложника Лукашенко. То, что произошло – это ужасно», – заявил Варламов.