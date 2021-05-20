Преемник Путина будет "ликвидирован": Делягин рассказал о борьбе элит в Кремле

Сегодня сложно сказать, как давно многочисленные обозреватели, журналисты и политологи обсуждают вопрос «транзита» власти в России, обозначая самые разные из его перспективных параметров. Причем если прежде дискуссия строилась вокруг относительно простого сценария, основанного на тщательном выборе преемника действующего президента Владимира Путина и его постепенном подведении к власти, то в последние пару лет основные тезисы в ее рамках заметно усложнились.

Теперь «транзит» власти в России превратился в сложную схему, которая обросла целым набором самых разнообразных стратегий и решений, на которые готовы делать ставку политологи. Кто-то, к примеру, считает, что отдавать всю полноту власти в стране Владимир Владимирович не собирается, а потому и была затеяна сложная «многоходовка» с голосованием по поправкам в Конституцию, в рамках которого властям удалось протащить еще и идею «обнуления» президентских сроков Путина. Приверженцы этой теории считают, что российский лидер совсем не собирается покидать свой пост и планирует оставаться на нем как минимум до 2036 года.

Разумеется, есть и те, кто еще не растерял веру в условную схему с переформатированием институтов власти и перераспределением полномочий между ними, тем более что этот процесс, считают они, был запущен самим президентом. Речь идет о формировании новой институциональной властной структуры в виде Госсовета во главе с Путиным, которому будет передана большая часть властных полномочий после ухода Владимира Владимировича из президентского кабинета.

Есть и другие версии, но куда больший интерес вызывает тот факт, что практически все они сегодня строятся вокруг сохранения Путина у власти, а преемникам, даже если они будут, отводится лишь второстепенная роль. Причем, как утверждает известный российский экономист Михаил Делягин, действующий президент может править пожизненно. При этом эксперт добавил, что в версию с преемником он не верит. По его словам, в нынешней системе российской власти сформировалась настолько высококонкурентная среда, что любой из обозначенных Кремлем преемников Путина будет сразу же «ликвидирован» усилиями других представителей власти.

«У Владимира Путина есть возможность править пожизненно с учетом смены формата власти. Что мы видели с нашумевшими поправками в Конституцию? Была сделана очень рациональная и разумная попытка создать новый инструмент государственного управления – Госсовет, который занимался бы стратегическим управлением.

Но моя гипотеза заключается в том, что юристы, которые меняли Конституцию, как мне кажется, не читая, неожиданно для себя обнаружили следующее: для передачи полноты власти Госсовету нужно менять первые три главы Основного закона, а для этого нужно делать референдум, а референдум требует максимально тщательной подготовки. В итоге получилось непонятно что, но идея правильная и должна быть реализована. Президент Путин показал, что он может спокойно управлять, меняя стулья.

Путин думает тактически, а не стратегически. Если человек не может задумываться о стратегической перспективе, он не может задумываться о преемнике, потому что в рамках тактики преемник – явление крайне неприятное. Вместе с этим, в России в так называемой системе на самом деле построена высококонкурентная среда, и как только будет обозначаться какой-нибудь преемник, он немедленно будет ликвидирован объединенными усилиями в рамках этой конкуренции. В реальной власти действительно жестокая конкуренция, и ее формат постоянно меняется», – рассказал Делягин в интервью Александру Бобылеву.