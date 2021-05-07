Почему имя "преемника Путина" держат в секрете? Гусий – о плане президента

Несмотря на то, что до 2024 года, а именно в это время истекает срок действия президентских полномочий нынешнего главы российского государства Владимира Путина, еще довольно далеко, дискуссия о политическом будущем российского лидера, а также о его планах на условный «транзит власти», с каждым месяцем становится все более предметной и оживленной.

Не останавливает ее и тот факт, что протянутая со скрипом норма об «обнулении» президентских сроков Путина позволяет ему еще как минимум дважды избираться президентом России, занимая этот пост фактически до 2036 года.

Причем, у этой дискуссии только за последний год появилось бесчисленное количество ответвлений. Есть даже версии, согласно которым в рамках затеянной еще осенью минувшего года реструктуризации институтов власти и их полномочий Владимиру Владимировичу, вполне вероятно, не придется оставаться президентом для того, чтобы сохранить в своих руках власть и контроль над ключевыми процессами в стране.

Не исключают политологи и ухода Путина с переднего «края» политической авансцены. И в обоих случаях актуальным становится обсуждение фигур, способных выступить в роли так называемых «преемников», что делает рассуждения экспертов еще более запутанными, сложными и витиеватыми.

Примечателен и тот факт, что о преемниках уже не первый год говорят лишь гипотетически, не предлагая публике серьезных аргументов в пользу той или иной кандидатуры. Не делает таких намеков и Кремль – ни единой утечки ни по одному из каналов. Поэтому если Путин и определился с «преемником», то его имя точно держится в строжайшем секрете. И, как считает российский журналист Андрей Гусий, тому есть вполне объяснимая причина. «Преемник Путина и тень», – так эксперт обозначил свой пост с размышлениями на указанную тему.

«21 год тому назад Владимир Путин впервые стал президентом России. Разумеется, к столь знаменательной дате традиционно становится актуальным вопрос о том, кто будет преемником главы государства. Но ведь его и не должно быть – как минимум, в публичном поле.

К примеру, можно представить, что фамилия преемника стала доступна обществу. Что будет дальше? Владимир Путин в этом случае автоматически потеряет влияние на элиты, которые начнут постепенно «работать с новым президентом», выстраивая под него свои интересы и своих людей.

Разумеется, будут и те, кто проявит недовольство по поводу выбора того или иного преемника, а до следующих выборов еще довольно долго, за это время лодку могут и раскачать. И это уже будет не просто турбулентность, ситуация будет намного сложнее, можно сказать, почти непредсказуемой.

Поэтому показывать преемника сейчас просто нельзя. Куда логичнее давать информацию о том, что эту роль могут исполнить несколько человек, которые представляют совершенно разные группы влияния – это заставит всех оставаться в режиме ожидания», – пишет Гусий в своем авторском Telegram-канале.