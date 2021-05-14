Как произойдет транзит? Политолог раскрыл план Владимира Путина и его последствия

Ни о каком транзите власти, который так любят обсуждать эксперты в последнее время, в России можно не говорить. Более того, не стоит ожидать, что действующий российский президент Владимир Путин согласится хоть как-то переформатировать власть или отдать ее часть другим лицам. Напротив, до тех пор, пока Владимир Владимирович жив и физически здоров, он будет продолжать удерживать все рычаги управления государством в своих руках. Такое мнение озвучил российский политолог Борис Кагарлицкий.

По словам эксперта, план Путина заключается в том, чтобы оставаться у власти примерно до середины 2050-х годов. Между тем, убежден политолог, реализовать этот план на практике невозможно по ряду «объективных» причин, а нынешняя система, насколько бы прочной она не казалась, рухнет в одночасье. Примечательно, что в рамках этих неизбежных изменений в процессе транзита власти в будущем, убежден Кагарлицкий, первыми, кем пожертвует система, станут ее пропагандисты.

Борис Кагарлицкий // Фото: стоп-кадр YouTube

«Сразу несколько Telegram-каналов неожиданно снова подняли тему приближающегося «транзита власти». Эти слухи подпитаны очередным исчезновением Владимира Путина, что, впрочем, происходит регулярно, – пишет Кагарлицкий в своем авторском Telegram-канале. – Вдаваться в их анализ и пытаться построить на этой базе какие-то предположения – бессмысленно. Но есть несколько мыслей, которые, как мне кажется, не теряют значимости вне зависимости от того, насколько близка к реальности новая волна слухов.

Перемены в России назрели – это неизбежно и совершенно точно. И это не имеет отношения к политике или к тому, какую политику проводит власть. Вопрос вовсе не в том, сумеют ли власти установить контроль над Интернетом или насколько они преуспели в подавлении оппозиции.

Проблема в том, что на данный момент полностью исчерпаны институциональный и экономических механизмы воспроизводства самой системы. Если отсутствует возможность менять снизу, приходится демонтировать сверху.

И этот процесс, повторюсь, объективен.

Кроме того, пока Путин жив и может контролировать хотя бы свое тело, он не допустит никаких перемен.

Даже если сценарий транзита власти будет проработан до деталей и согласован лично с президентом по каждому из пунктов, он все равно его сорвет, использовав для этого очередную условную Терешкову или еще кого-то.

План Путина в данном контексте заключается в том, чтоб дожить как минимум до середины пятидесятых, не уступая никому власть. Реализовать этот план невозможно даже в теории, но он будет настойчиво, последовательно и весьма эффективно реализовываться.

Все, что на данный момент кажется прочным, будет стоять незыблемо, пока все разом не рухнет. И нет смысла гадать, как это произойдет. Все, что можно предсказать, можно и предотвратить. Но рассчитать и предсказать можно далеко не все. И самое главное – объективный процесс все равно себя проявит.

Наконец, если перемены действительно будут инициированы сверху, то первые, кем пожертвуют, станут пропагандисты действующего режима. Их все знают, они всем отвратительны, но при этом не контролируют никаких ресурсов.

Даже медийный ресурс ими не контролируются, поскольку любого из них можно заменить за 15 минут, а в условиях транзита их присутствие на экране для новых хозяев станет обременительным.

Обеспечить себе защиту эти люди не смогут. И по какому бы сценарию не развивались события, будущее этих людей более-менее понятно».