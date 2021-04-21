Транзит откладывается: депутат Госдумы подметил в послании планы Путина по трансферу власти

После оглашения президентского послания Федеральному собранию эксперты, журналисты и социальные сети в буквальном смысле кипят. И из этого «бурления» то и дело выскальзывают самые разные оценки прошедшему мероприятию.

Какие-то из них, безусловно, заслуживают внимания. Другие, напротив, не особо интересны и выглядят как повторение штампов, муссировавшихся еще с начала текущего года, когда в экспертной среде пытались превратить тогда еще предстоящее послание Путина в самое знаковое событие 2021-го.

Примечателен и тот факт, что посланию в свое время приписывали определение контуров трансфера власти, о чем неоднократно говорили самые видные российские политологи. В то же время Владимир Владимирович не оставил в своем выступлении ни единого намека на него. Даже парламентские выборы прошли едва заметной линией в полуторачасовой речи главы государства.

Как бы там ни было, но депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков даже в этом сумел увидеть косвенные свидетельства того, что никакого трансфера власти не будет, а Владимир Путин планирует выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. К такому выводу парламентарий пришел, оценивая планы президента по выполнению его же поручений на период, рассчитанный до 2029 года.

«Объявленное Путиным продление коммерческой задолженности регионального бизнеса и выдача субъектам Федерации кредитов для компенсации закредитованности со сроками погашения до 2029 года может с высокой долей вероятности свидетельствовать о том, что эти вопросы будут находиться под контролем президента вплоть до указанного периода.

Все это означает, что Путин собирается пойти на следующий президентский срок.

Фактически, твердая уверенность российского президента в том, что озвученное в рамках нынешнего послания будет обязательно выполнено, как мне кажется, свидетельствуют о том, что трансфер власти откладывается», – пишет Лысаков в своем авторском Telegram-канале.