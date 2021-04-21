Путин обещает "инфраструктурные" кредиты регионам и реструктуризацию старых долгов

Сохранить все рабочие места «было невозможно», заявил Владимир Путин в ходе своего послания к Федеральному собранию. Он заверил, что правительство будет работать над мерами сокращения безработицы и призвал камбин выработать новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Президент призвал снимать «избыточные ограничения» для производителей и сырьевых компаний, чтобы открыть завод «под ключ» было дешевле, чем в остальных странах, включая развитые. Он также пообещал «поощрять» компании, которые вкладывают свои дивиденды в производство, а не выводят их.

Коммерческий долг регионов свыше 25% от доходов Путин предложил заместить государственными кредитами до 2029 года. Это, как и новые модели кредитования для субъектов федерации (500 млн в ближайшее время), он оценил как помощь регионам, которые увезли в долговой нагрузке. При этом он пообещал помогать не только тем, кто не «набирал кредиты»: чем меньше у него долгов, тем на большие суммы субъект сможет получить новые «инфраструктурные кредиты». Их будут также выдавать лишь проектам, одобренным правительством, а кабмин должен помочь им с согласованием.

Глава государства также в очередной раз призвал политические партии и «конструктивные» общественные движения работать в общей связке, несмотря на предстоящие выборы, как они делали это, по его словам, во время коронавируса.