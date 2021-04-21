"Какой же песец нас всех ждет": Делягин сделал тревожное заявление после послания Путина

Оглашенное российским президентом Владимиром Путиным послание Федеральному собранию довольно быстро превратилось из самого ожидаемого в самое обсуждаемое событие года. Причем, у ряда экспертов речь главы государства вызвана неоднородные впечатления.
С одной стороны, в послании присутствует достаточно большое количество социальной помощи гражданам, с другой стороны – ничего «прорывного» граждане России в нем не услышали. В этом отчасти виноваты и сами власти, потому что по причине откладывания послания раз за разом на неопределенный срок ожидания от него существенно выросли.
Послание закончилось, оставив после себя двоякие впечатления в российской экспертной среде.
К примеру, известный российский экономист, публицист и радиоведущий Михаил Делягин, которого можно без преувеличения назвать сторонником так называемого «левого разворота», явно ожидал от Владимира Владимировича чего-то большего. Своими ощущениями после выступления первого лица эксперт поделился в авторском Telegram-канале.
«Наглядная ничтожность и беспомощность власти. Не злонамеренность, а именно ничтожность. Бог мой, какой же песец всех нас ждет. Путин так и не понял, что время допустимости частных улучшений уже миновало. Так все мы, когда наше время уходит, словно отлив, остаемся лишь бессмысленными рыбками на песке», – пишет экономист.