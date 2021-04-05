Илья Гращенков: Запад может спровоцировать элиты на быстрый транзит власти в России

Немногим ранее популярный российский Telegram-канал «Незыгарь» опубликовал пост, в котором рассказал о новом проекте, готовящемся к запуску в США и касающемся поиска домов российских чиновников и их родных. Об этой атаке на западную собственность российских элит авторы канала пишут, ссылаясь на собственные источники.

«Как говорят около Кремля, запущенный в США проект "Недвижимость" грозит российским элитам неприятностями. Его цель – поиск американских квартир и домов, которые принадлежат высокопоставленным российским государственным служащим и членам их семей», – отмечают они. Более того, в посте подчеркивается, что в случае успешной реализации этого проекта расследователи планируют перенести его в Европу, существенно расширив свой реестр квартирами и виллами «людей, обслуживающих интересы Кремля».

Примечательно, что об этой перспективе вскользь упоминали и в прежние годы, однако до дела как-то не доходило. Сейчас же, судя по всему, ситуация приобретает наиболее угрожающий характер для огромного числа представителей российских элит, тем более что в последнее десятилетие покупка престижной недвижимости за рубежом превратилась для них в своего рода соревнование.

Одним из первых на эти новости отреагировал российский политолог Илья Гращенков, который считает, что указанные планы могут свидетельствовать о желании Запада надавить на российские власти и лишить их пространства для маневров, оставляя на выбор лишь два варианта.

«Запад начнет отбирать недвижимость, купленную российскими чиновниками? Такие данные приводит "Незыгарь". В принципе, ничего сложного в этом нет, как показывали многочисленные расследования Навального и других, виллы и особняки на Западе покупались без особой конспирации, а фамилии, которые фигурируют в документах на собственность, звучат вполне громко. Открытым остается лишь вопрос о том, насколько для части российских элит будет болезненным потерять свою собственность за пределами страны?

Статистика показывает, что зарубежной недвижимостью владеют многие состоятельные россияне. Так, еще в 2019 году русские активно скупали зарубежные объекты. Согласно данным ЦБ РФ, только на эти цели в том же году российскими резидентами за рубеж было переведено 1 миллиард 187 миллионов долларов, а годом ранее – 1,3 миллиарда. Чаще всего покупали в Греции, Испании, Германии, Швейцарии, США, Италии и Латвии. То есть хранить свой капитал они все же предпочитают в развитых рынках.

Можно предположить, что сторонники концепции "Россия – осажденная крепость" если и владеют недвижимостью за рубежом, то могут легко отказаться от нее ради сохранения власти. Но уже сейчас очевидно, что поиск такой собственности будет сопровождаться громкими скандалами, демонстрирующими масштабы коррупции. Кроме всего прочего, похожая охота на недвижимость уже ведется в отдельных странах, к примеру, в Черногории и Испании. Там от владельцев начали просить доказать законность происхождения средств, на которые и была куплена недвижимость. И если доказательств нет – она попадает под временный арест.

Стоит полагать, этой болезненной зачисткой имущества Запад хочет надавить на болевые точки российской элиты, которая привыкла хлебать средства из российского бюджета, исполняя при этом танец квасного патриота, а после эти же средства переводить на зарубежные счета, готовя для себя и своих близких запасные аэродромы и счастливую старость.

Риски потерять все это (у некоторых недвижимость стоит миллиарды долларов) вполне может подорвать боевой дух особо скрепных "киприотов" отечества.

Насколько эти меры окажутся болезненными вместе с персональными санкциями? Вероятнее всего, они серьезно ударят по части старых элит, что сделает их врагами той части российской власти, которая с зарубежными активами не связана, давно сумела перестроиться к жизни под санкциями и не видит никакой другой возможности удержать власть, кроме полной изоляции. И этот конфликт может стать трещиной, которая в итоге поставит вопрос ребром, либо власти проводят тотальные чистки в своих рядах, либо начинает дрейфовать в направлении трансфера власти. Как минимум, именно такое логикой можно объяснить план Запада прошерстить недвижимость россиян», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.