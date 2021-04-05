Кто заменит президента? Белковский рассказал о "наследнике Путина"

О транзите власти в России в разрезе самых разных политических и не очень событий принято говорить уже давно. Причем для одних экспертов транзит давно стартовал и вовсю идет под едва слышимый шум внутриэлитной борьбы за новые сферы влияния. Для других он никак не начнется по той же причине – напряженности в отношениях между правящими группировками. Для третьих транзит проводится без особых проблем, но максимально аккуратно и с оглядкой на Запад, поскольку в Кремле опасаются, что третьи силы в любой момент могут вмешаться в него и заметно дестабилизировать ситуацию.

Ну а о планах российского президента Владимира Путина на власть в России отечественные политологи за последний год состряпали такое количество версий и прогнозов, что из них впору собирать добротный многостраничный альманах. Причем в отдельных случаях прогнозы выглядят и вовсе противоречащими самим себе.

Между тем, как считает российский политолог Станислав Белковский, параметры транзита и выбора преемника, если таковой состоится, будут продиктованы сложившимися условиями. К примеру, по словам эксперта, Россия остро нуждается в технологиях и инвестициях, без которых может быстро «загнуться», а потому именно на эту особенность властям и лично президенту Владимиру Путину придется ориентироваться в формировании конкретной «транзитной» стратегии.

К примеру, в интервью Наталье Влащенко Белковский заявил, что на смену действующему главе государства придет кто-то из его же наследников, подчеркивая при этом, что склонен придавать термину «наследник Путина» коллективный характер. Более того, в стране после этого, убежден эксперт, точно начнется либерализация.