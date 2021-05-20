"Мы рискуем зайти очень далеко": политолог оценил последствия освобождения Платошкина

В июне минувшего года известный российский дипломат, историк и политолог, доктор исторических наук и лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин был задержан и обвинен в нарушении ряда уголовных статей. Оппозиционному деятелю вменяли «призывы к массовым беспорядкам и распространение угрожающих жизни граждан сведений», в результате чего суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Под домашним арестом Николай Николаевич находился почти год. И в течение всего этого периода сочувствующие ему эксперты неоднократно называли дело в отношении Платошкина политически мотивированным, а суд над ним – показательным.

Этот самый суд не так давно завершился, причем, неожиданным для большинства приговором. Несмотря на то, что государственный обвинитель требовал для общественника 6 лет лишения свободы, его приговорили к пяти годам условно. Разумеется, вынесение приговора позволило политологу освободиться и из-под домашнего ареста.

Примечателен и тот факт, что многие наблюдатели восприняли приговор суда в отношении Николая Платошкина как своего рода прорыв и торжество справедливости. Однако, как считает его коллега – политолог Борис Кагарлицкий – это мнение ошибочно.

«Итоги прошедшего вчера суда над Платошкиным многими были почему-то интерпретированы как победа защиты или как хороший исход, – пишет Кагарлицкий в своем авторском Telegram-канале. – Разумеется, хорошо, что человек отпущен из-под домашнего ареста.

Но 5 лет условного срока и огромный штраф ему присудили непонятно за что – как ни крути, но это надругательство над логикой и законом.

Я надеюсь на то, что Николай Николаевич все-таки оспорит приговор. Как бы там ни было, даже условное осуждение лишает его гражданской дееспособности.

Он ведь не сможет участвовать в выборах, кроме того, над ним все эти 5 лет будет висеть угроза замены условного срока на реальный.

А это означает, что ему придется воздержаться от выступления на любых публичных мероприятиях, которые власти могут назвать «несанкционированными».

Между тем становится очевидной определенная логика поведения властей. Сначала они требуют совершенно абсурдного приговора, а потом выносят чуть менее абсурдный . И все вокруг рады, потому что считают это победой справедливости и здравомыслия. Мы так рискуем зайти очень далеко».