"Грозит настоящая тюрьма": Караулов сделал тревожное заявление о Платошкине

Известный журналист Андрей Караулов прокомментировал приговор Николаю Платошкину.

19 мая суд приговорил политика Николая Платошкина к 5 годам условно. Мнение сторонников по поводу решения суда разделились. Одни искренне рады, что лидер движения «За новый социализм» после почти года домашнего ареста наконец вышел на свободу. Другие возражают: срок хотя и условный, но приговор-то реальный, Платошкин осужден по уголовной статье, и надо, мол, сделать все возможное для восстановления доброго имени политика.

Стоит ли Николаю Платошкину продолжать борьбу, после приговора суда рассказал пришедший поддержать его известный журналист Андрей Караулов.

– Сторонники Платошкина выступают за то, чтобы была апелляция, потому что он назван уголовником. И никому не понятно, за что… – сказал Андрей Викторович.

– Но я, видя, как власьт дергается, все-таки не стал бы рисковать, – отметил Караулов. – Апелляция может принести приговор в другом варианте: Платошкину грозит настоящая тюрьма.

Прокуратура приговор вряд ли будет обжаловать, – предположил журналист. – А насчет защиты Платошкина… надо хорошо подумать, так сразу сложно сказать.