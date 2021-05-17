Сайт собравшейся в Госдуму певицы Юлии Волковой превратился в портал аниме 18+

Как обнаружил Sobesednik.ru, кто-то присвоил страницу кандидата в депутаты Госдумы, певицы Юлии Волковой. Но она, кажется, этого не заметила.

Пройдя по ссылке, которая указана в шапке официального Твиттера певицы, нельзя узнать ничего о концертах или «горестях женщин-тружениц Ивановской области», о которых Волкова недавно выпустила свой предвыборный ролик. Зато можно узнать много другого. С 2018 года официальный портал певицы превратился в сайт с откровенными картинками в стиле аниме.

Судя по данным онлайн-сервиса WayBackMashin, последний раз информация о самой Юлии на ее сайте отображалась в 2018 году. После этого, владелица за домен платить перестала. Адрес оказался в открытой продаже и получил японскую «прописку». Напомним, что в этой стране творчество группы ТАТУ было весьма популярно.

Самая Юлия, которая недавно заявила о решении стать депутатом Госдумы от «Единой России», не придала этому значения. Ссылки в Твиттере певицы и на ее странице Вконтакте, по-прежнему ведут на сайт, содержание попадает под категорию 18+.

В конце апреля бывшая солистка группы ТАТУ Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз «Единой России» перед выборами депутатов Госдумы от Ивановской области. Позже в местном отделении партии пояснили, что это «подогреет интерес жителей к голосованию».