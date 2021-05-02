Мосгорсуд окончательно отказал Навальному в иске к Пескову из-за слов о работе на ЦРУ

Пресс-секретарь президента России утверждал, что Алексей Навальный «озвучивает то, что вкладывает ему в уста ЦРУ».

Московский городской суд отказался рассматривать иск оппозиционного политика Алексея Навального к Дмитрию Пескову, который заявлял о якобы работе критика Кремля на иностранные спецслужбы. Об этом Sobesednik.ru сообщили в суде.

Навальный утверждал, что не получил копию решения Пресненского суда, который вернул исковое заявление политика. Там сослались на то, что оппозиционер пропустил срок исковой давности при подаче иска. Мосгорсуд же посчитал, что нижестоящая инстанция правильно сделала, что вернула заявление истцу.

«Определение Пресненского районного суда оставить без изменения, частную жалобу представителя истца по доверенности – без удовлетворения», – сказано в решении.

В интервью ТАСС, опубликованному 1 октября 2020 года, Песков заявил: «В целом, учитывая, что с больным (Алексеем Навальным. – Прим. Sobesednik.ru) работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация».

В ответ Навальный потребовал опубликовать доказательства этого или опровергнуть порочащие его заявления, пообещав дойти до суда. В ноябре он подал иск к Пескову о защите чести и достоинства, но суд его отклонил. Также он требовал, чтобы Кремль официально опубликовал на своем сайте опровержение слов пресс-секретаря Путина.

Песков от комментариев по иску тогда отказался.