"Это новый уровень бандитизма!" Закрытые штабы Навального уходят в подполье

Что будет со штабами Навального после приостановки их деятельности и закрытия, узнал Sobesednik.ru.

Мосгорсуд приостановил деятельность Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и штабов Алексея Навального до решения по иску прокуратуры о признании их экстремистской организацией.

В отношении Алексея Навального, теперь уже бывшего главы сети региональных штабов Леонида Волкова и директора ФБК* Ивана Жданова возбуждено новое уголовное дело по статье 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

О требовании прокуратуры в интервью телеканалу «Дождь» рассказал адвокат ФБК* Иван Павлов:

– Что касается предварительных мер, они пытаются запретить нам распространять информацию в СМИ, пользоваться банковскими учреждениями, участвовать в выборах, референдумах и организовывать публичные мероприятия.

На сайте Навального сказано, что о возбуждении дела стало известно из материалов, собранных прокуратурой к процессу о признании ФБК* и сети штабов Навального экстремистскими организациями: «Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».

«Это какой-то новый уровень бандитизма! – пишет Телеграм-канал «Штаб Навального в Челябинске». – Сегодня мы пришли в штаб и обнаружили бардак и перевернутую мебель. Пока штаб работал на удаленке, в помещении прошел обыск».

Телеграм-канал Штаба Навального в Калининграде пишет:

«Работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников. Начиная с сегодняшнего дня, на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена. В ближайшее время мы поменяем у нее название и максимально обезличим.

Несмотря ни на что, мы в личном качестве продолжим бороться с коррупцией, с партией «Единая Россия» и с Владимиром Путиным.

Бороться будет непросто, но мы обязательно победим, потому что нас много и мы сильные».

Основатель сети штабов Навального Леонид Волков свою позицию изложил в Facebook:

Фото: стоп-кадр с YouTube-канала Леонида Волкова

«Штабов Навального больше нет. Для меня это удар под дых или даже, наверное, в самое сердце. Начали в феврале 2017 года со штаба в Санкт-Петербурге. После выборов в 2018 году мы полностью переформатировали работу штабов: каждый штаб защитил свой региональный проект, каждый стал вести активную политическую работу по местной повестке.

Расследовать коррупцию местных жуликов, помогать экологам и градозащитникам, участвовать в региональных выборах. И при этом, конечно, продолжил принимать участие в федеральных проектах – в больших митингах, в Умном голосовании.

Тысячи людей подписались на пожертвования, которые позволили ФБК* финансировать работу штабов, снимать помещения, покупать технику, платить зарплаты и немалые налоги.

Второй раз сеть штабов выжила летом 2019 года, когда именно по ней был нанесен прицельный удар под названием «дело ФБК*». Вынесли всю технику, арестовали все счета, допросили всех сотрудников, обыскали все офисы и все квартиры.

С тех пор сеть штабов стала, кажется, личным врагом Путина. И третий удар, увы, оказался смертельным. Сохранение ее работы в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает.

Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация.

Работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального».

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.