СК нашел Навальному с соратниками необычную статью УК о насилии над гражданами

Главное следственное управление Следственного комитета возбудило против лидера российской оппозиции Алексея Навального, а также его ближайших соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова уголовное дело по крайне необычной статье. Их обвиняют в создании некого общественного объединения, «деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью», и управлению им (часть 1 статьи 239 УК РФ). Об этом говорится на сайте Навального со ссылкой на материалы уголовного дела о признании структур Навального экстремистскими.

Все трое проходят как подозреваемые.

Это дело, как выяснилось, было возбуждено ещё 4 февраля 2021 года, однако известно о нем стало только сейчас. Статья подразумевает до четырех лет лишения свободы.

Никаких подробностей пока нет.

Команда Навального также обещала в скором времени опубликовать всю несекретную часть обвинений о признании их структур экстремистскими. Они уверяют, что в этих материалах нет ничего, кроме перечисления истории их уголовного преследования за последние несколько лет.

Ранее Иван Жданов признавался, что некоторое время назад с удивлением для себя узнал о существовании статьи 239 УК РФ, но уже тогда он предположил, что её вполне могут неправомерно применить к Навальному.