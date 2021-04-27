Кремль сам себе копает яму: Политолог предупредил о риске революции в России

Алексей Навальный осужден, приговорен к реальному сроку и отправлен подальше от столицы в покровскую колонию, откуда пусть и не утратил способность влиять на повестку, но все же соприкасается с ней все реже и все слабее. Январские протесты ожидаемого результата его сторонникам, на что бы они ни рассчитывали, не принесли. А январские митинги в поддержку оппозиционера и вовсе практически захлебнулись.

Более того, прокуратура Москвы обратилась в городской суд с иском о признании «штабов Навального» и ФБК* экстремистскими организациями. Причем эксперты почти не сомневаются, что в скором времени этот иск будет удовлетворен. Уже поступают первые сообщения о закрытии штабов на этом фоне.

В общем и целом, все выглядит как безоговорочная победа власти. Оппозиция фактически разбита, вынуждена сворачивать свою деятельность и больше не угрожает предстоящим парламентским выборам, на которые могла повлиять хотя бы через свое «Умное голосование», способное консолидировать протестные голоса против представителей партии власти. Кремль может быть полностью удовлетворен.

Между тем, как считает политолог Аббас Галлямов, это ощущение обманчиво. По словам эксперта, своими действиями власти добиваются лишь героизации лидера протеста, а также делают сам протест более эмоциональным и оттого менее предсказуемым. Фактически, убежден политолог, Кремль сам себе копает яму, не задумываясь о будущей перспективе. И все это, добавляет он, может спровоцировать в стране революцию.

«Штабы Навального в России закрываются. Означает ли это, что недовольный происходящим в стране избиратель теперь станет более лояльным к власти? Разумеется, нет. Напротив, это возмутит граждан еще больше.

Проблема заключается лишь в том, что в стране больше не будет политической силы, вокруг которой весь этот протест может сгруппироваться. По этой же причине сам протест обретет более хаотические очертания, станет бесструктурным, но при этом еще и менее предсказуемым.

А самое главное заключается в том, что он утратит и рациональность, а потому будет более эмоциональным. Программ и логики в протесте будет значительно меньше, а злости – намного больше. В конечном счете, властям это особо не поможет.

Я уже говорил, что для начала революции совсем не обязательно, чтобы кто-то всерьез занимался ее подготовкой и организацией. И Синьхайская, и Мексиканская революции начались без всего этого. А еще можно вспомнить протест из-за Голунова, события в Хабаровске или Беларуси.

С точки зрения общественного мнения, Алексей Навальный в результате происходящего может только выиграть. Сейчас он представлен взору публики в роли героя-одиночки, которого покинули даже соратники.

И все, что получают власти в результате полного разгрома его организационной структуры – это героизацию лидера протеста. С точки зрения стратегии, это, разумеется, проигрыш, но об этом сейчас никто не думает», – пишет Галлямов в своем авторском Telegram-канале.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом»