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Позиции Путина неизбежно угасают: СМИ подвели итоги недели

Политика
12:04, 24 апреля 2021

Позиции Путина неизбежно угасают: СМИ подвели итоги недели
Global Look Press
Global Look Press

В том, что над образом президента России, впрочем как и любой другой страны мира, ведется активная работа, никто и не сомневается. Практика эта для первых лиц государств  вполне естественная. Правда, в России она, как и многие другие привычные явления, приобрела свои особенные параметры, тем более что Москва с давних пор привыкла многое возводить в абсолют. В определенной степени это отразилось и на образе главы российского государства Владимира Путина, над которым работают уже два десятка лет, периодически лишь внося определенные коррективы.

К слову, эти коррективы в последнее время приходится вносить все чаще, а сами они становятся все более заметными. К примеру, прошедшее недавно послание Владимира Владимировича, очевидно, стало своего рода демонстрацией не только сильного лидера и хозяйственника, тем более что эти роли за Путиным закрепили давно, но еще и принципиального политика, который при этом готов вести «мягкий» диалог с Западом, выстраивая прагматичную линию взаимодействия с мировыми столицами.

Продолжилась эта работа и в рамках выступления российского президента на саммите по климату, куда его ранее пригласил американский коллега Джо Байден. Причем, как пишут авторы Telegram-канала «Как-то вот так», работа над образом президента в этот раз выстраивалась по принципу демонстрации готовности Москвы к диалогу с Западом, пусть и на своих условиях. Вот только вышло, убеждены эксперты, не очень удачно. Из-за этого Путин со стороны выглядел как обычный чиновник, готовящийся докладывать перед высоким начальством. В целом же, добавляют журналисты, позиции российского президента продолжают угасать, а потому держать его имидж на высоком уровне технологам и СМИ становится все сложнее.

«Оглашенное Путиным послание задает тон поведению России на глобальной арене. Тема Навального довольно остро стоит на повестке дня, в том числе за пределами страны, а потому президент уже неслучайно решил принять участие в климатическим саммите, где сама дискуссия не выходит за рамки вопросов об экологии. На встрече, где собрались лидеры 40 стран, Путин даже не сказал ничего принципиально нового или революционного, однако сформировал благоприятный фон для дальнейших контактов с американским коллегой Джо Байденом.

Экология, к слову, была одной из тем выступления российского президента в рамках послания. Отныне Кремль перехватывает эту повестку у оппозиции, которая на этой теме могла бы заработать какие-то предвыборные очки, так что «зеленая тема» уже обозначена в общественной и политической жизни страны на обозримое будущее. Кроме того, послание транслирует сигнал о том, что Москва готова к диалогу и выстраиванию отношений с Западом, если он не будет переходить те самые «красные линии». Два этих фактора в результате и сформировали столь нейтральную и миролюбивую риторику Путина в рамках саммита о климате.

Со стороны российский президент выглядел так, словно он является обычным губернатором, который просто нервно ерзает перед камерой, ожидая возможности произнести протокольную речь. Российская пропаганда уже просто не могла мириться с таким образом лидера, а потому начала вбрасывать весьма сомнительные поводы для гордости. Она, к примеру, распространила данные о том, что ради выступления Владимира Путина была прервана речь президента Франции Эммануэля Макрона. Однако в действительности последнего транслировали в записи, а организация мероприятия была не на самом высоком уровне, еще и в прямом эфире напортачили, случайно включив выступление российского лидера.

Россиянам президента продолжают показывать как бескомпромиссного и сильного лидера, способного и западным партнерам достойный ответ дать, и Донбасс взять в состав России. Вот только со временем делать это становится все сложнее, поскольку позиции Путина неизбежно угасают», – пишут авторы канала.

Теги: #Путин #Экология #Макрон #США #Байден #послание президента #Навальный

Рубрика: Политика

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