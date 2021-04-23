Байден воодушевился призывом Путина по устранению углекислого газа

23 апреля проходит международный онлайн-саммит по климату, который станет подготовкой к ноябрьской конференции ООН по климату в Глазго. В мероприятии, устроенном Белым домом США, принял участие в том числе президент России Владимир Путин.

Президент Джо Байден отметил, что положительно относится к участию РФ в общем деле:

«Я весьма воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству между странами мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. И Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с Россией и другими государствами над этими усилиями».

Владимир Путин рассказал о планах России продолжить наращивать объемы утилизации попутного газа и модернизировать программы энергоэффективности во всех секторах экономики.

«Россия вносит колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов – как своих, так и чужих – за счет поглощающей способности экосистем, которая оценивается в 2,5 млрд тонн эквивалента углекислого газа в год», – цитирует ТАСС Путина.

Байден обозначил перспективу, что все принимаемые сегодня государствами действия позволяют дальше строить преуспевающие экономики «детям и внукам».