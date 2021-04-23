Стало известно о критичной проблеме ракеты "Сармат", которой Путин пугает Запад

Александр Гольц рассказал Sobesednik.ru о сложностях с испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» («Сатана-2»). Президент собрался поставить ее на боевое дежурство уже в 2022 году.

По нашей просьбе военный эксперт оценил оружие, которым бряцал в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин.

– Это список вооружений 2018-го года, – говорит Гольц. Именно в 2018-м – тоже в ходе послания – Путин впервые рассказал о «Сатане-2», назвав ее грозным оружием и отметив, что ракета практически не имеет ограничений по дальности полета.

Если бы в России был Парламент, а не Госдума, любой вменяемый парламентарий поинтересовался бы у президента, как так получается, что нам обещают поставку на боевое дежурство в 2022 году ракеты «Сармат», бросковые испытания которой прошли в 2018 году.

Бросковые испытания – это просто испытание того, что пороховой заряд может вытолкнуть полновесовой макет ракеты, – поясняет эксперт. – То есть, двигатель не включается. Других испытаний ракеты до сих пор не состоялось, по крайней мере об этом не объявлялось.

Поясним, что о срыве летных испытаний российской супермощной ракеты, планировавшихся в 2020 году, сообщало также издание «Военно-промышленный курьер». А недавно «Известия» со ссылкой на свои источники рассказали, что строительство только инфраструктуры для будущего испытательного полигона «Сармата» в красноярской тайге должны завершиться по плану в конце 2022 года.

– И вот она ставится на боевое дежурство в 2022 году?! – недоумевает Гольц. – Это как? Если бы у нас кто-то имел возможность задавать вопросы руководителю страны и наводить справки, вопросы были бы заданы. А так – всё замечательно.

– Наше вооружение на данный момент действительно грозное? Им действительно можно шантажировать и запугивать Запад или в реальности всё обстоит иначе?

– Запад успешно шантажирует товарищ Ким Чен Ын, который имеет неизвестное количество ядерных устройств.

Александр Гольц

Так получилось, что неприемлемый ущерб, гарантирующий отказ Запада от военных действий, с 1950-х годов, когда Макнамара писал, что он составляет две трети промышленности и половину населения страны, уменьшился до одной ядерной боеголовки.

– Это означает, что с этими ядерными вооружениями или старыми ядерными вооружениями, просто обновлёнными, Россия имеет гарантированную возможность шантажировать Запад.

– То есть критерий качества и новизны вооружений не так уж важен?

– На мой взгляд, он даже избыточен. Возьмём комплексы «Авангард», которыми так гордится президент. Если они у нас могут планировать и маневрировать, находясь в коконе из плазмы, – это большое научно-технологическое достижение. Но ту же функцию сдерживания могут выполнять боеприпасы, которые просто падали бы на территории противника...

– Президент, говоря о договоре о коллективной безопасности 1991 года, почему-то оговорился и назвал его «Варшавским договором». Просто оговорился?

– Я не слушал послание так внимательно. Но если он действительно так оговорился, то это свидетельствует о глубочайшем комплексе неполноценности нашего начальства. Им не нужны союзники, которые действительно на сегодняшний день являются лишь формальными союзниками. И не являются добавкой к российскому военному потенциалу.

– Что важно для Путина – это в принципе иметь союзников. Не даёт покоя, что у проклятых «пиндосов» есть союзники, а у нас нет никаких союзников.

Вся история ОДКБ – это оплата реальными деньгами неких символов, – заключает эксперт.

Васильев Николай.