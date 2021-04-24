Готовятся серьезные изменения: Гуриев рассказал, что правительство объявит о масштабных проектах

С момента оглашения послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию прошло уже три дня, между тем, политологи и экономисты продолжают разбираться в тонкостях всего, что было озвучено главой государства.

К примеру, как считает российский экономист Сергей Гуриев, послание в этом году было вполне неплохим. Из позитивного эксперт отмечает наличие государственных инвестиций, новые социальные механизмы. Между тем, отмечает эксперт, исходя из содержания послания президента стоит предположить, что в нем были и некие скрытые смыслы, к примеру о том, что в России, вполне вероятно, ожидается увеличение налогов. Об этом, по мнению Гуриева, могут объявить ближе к июню, поскольку подготовить ту самую «секретную» программу, о которой ходили слухи перед выступлением президента, к моменту оглашения послания правительство, скорее всего, не успело.

И в этом документе, разумеется, если он будет обнародован, как полагает экономист, россияне смогут увидеть немного больше информации, в том числе о налогах, расходах и даже распечатывании той самой «кубышки», которая может пойти на реализацию инфраструктурных проектов.

«Хорошо, что мы не услышали в послании про изменение границ, новые ракеты. В целом послание президента в этом году – нормальное. Государственные инвестиции в экономику, в людей выглядят вполне конкретными, но суммы, конечно, там небольшие. Очень хорошо, что государство обратило внимание на проблему бедности в стране и объявило о новых социальных выплатах.

Также, исходя из послания, я предполагаю увеличение налогов, потому что Владимир Путин сказал, что необходимо донастроить эту систему. Также, судя по всему, когда мы говорим о распечатывании ФНБ, то речь, наверное, идет про инфраструктурные проекты. Что самое интересное: о некоторых инфраструктурных проектах Путин упомянул, а о многих, как он сказал, нет. Полагаю, основные идеи будут опубликованы позже.

Недавно журналисты писали, что правительство напротив Белого дома в «секретном месте» пишет новую программу до 2030 года. Так вот – эта программа до сих пор не готова, ее не успели написать к моменту послания. Видимо, она будет опубликована в июне. Там мы увидим все: и налоги, и расходы, и распечатывание ФНБ, и все необходимые расчеты, которые, например, показывают, как построить некий индустриальный кластер», – рассказал Гуриев в эфире телеканала «Дождь».