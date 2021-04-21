Валуев о послании Путина: Люди очень ждут бесплатный газ – сам проводил, знаю!

Депутат Госдумы, боксер Николай Валуев рассказал Sobesednik.ru, что было самым важным в послании президента Федеральному Собранию:

– Главным образом речь шла о поддержке семей и малоимущих. В этот раз он (Владимир Путин. – Прим. Sobesednik.ru) еще вспомнил о матерях-одиночках и, что немаловажно, об отцах-одиночках, которых меньше, но они тоже есть.

Еще очень важный момент – бесплатное подведение газа к домовладениям, это тоже мера поддержки семей. Президент пообещал взять под личный контроль эту историю, недвусмысленно дав понять это всем ресурсным компаниям, которые будут заниматься газификацией за государственный счет. Люди очень ждут.

Я сам подводил газ в дом и знаю, сколько это стоит. Это, кстати, особенно актуально в условиях пандемии, так как позволит людям проводить больше времени обособленно, за городом, на дачах, на свежем воздухе.

Мы все помним, как во время самоизоляции города стояли полупустыми, а за городом были заняты даже самые плохонькие дачи.

Очень важный момент – поддержка регионов. Прямо была слышна реакция зала, так все все этого очень ждали. В регионы будут направлены очень немалые средства, и они почувствуют себя спокойнее, смогут более комфортно рассчитываться со своими долгами до 2029 года. При этом для губернаторов, которые старались снижать задолженность, будут предусмотрены преференции.