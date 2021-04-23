Кремль и Навальный договорились? Политолог сделала неожиданное заявление

Прошедшие в день оглашения послания президента Путина Федеральному собранию митинги в поддержку Алексея Навального ознаменовались неоднородностью, причем, речь, прежде всего, о противодействии этим несанкционированным акциям со стороны силовиков. К примеру, в Петербурге правоохранители устроили сторонникам оппозиционера довольно жесткий прессинг, в то время как в Москве и других крупных городах страны их шествия обошлись без серьезных стычек и массовых задержаний. Хотя задержания, разумеется, были везде.

Вообще, тот факт, что на Петербург пришлось примерно 50% от общей доли задержанных участников митинга по всей стране, наводит на мысли, что Северная столица просто не успела перестроиться под новый курс федерального центра. А он, вполне вероятно, может стать более лояльным к заключенному из покровской колонии, чье имя «нельзя называть».

К слову, прослеживается и некоторая «оттепель» в том, что касается здоровья оппозиционера. Совсем недавно стало известно о том, что его вывезли из исправительного учреждения в гражданскую больницу города Владимира, где провели обследование. Более того, после этого даже лечащие врачи Навального обратились к нему с просьбой прекратить голодовку.

Нотки оптимизма в этом отношении теперь можно услышать и в речах некоторых экспертов. К примеру, как отмечает политолог Татьяна Становая, существует версия, что с властями по вопросу Навального все-таки удалось каким-то образом договориться. Эксперт при этом уточняет, что переговоры могли вестись через омбудсмена Татьяну Москалькову. Кроме того, политолог считает, что на фоне этих изменений оппозиционер в скором времени может объявить о прекращении голодовки, которую он держит уже более трех недель. Свое мнение Становая высказала в Telegram.