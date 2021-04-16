Все гаснет с годами: Глеб Павловский раскрыл отношение Путина к Навальному

Президент России Владимир Путин относится к Алексею Навальному исключительно как к проблеме, которая перестала быть личной и перешла в разрез технической. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал известный российский политолог Глеб Павловский.

Он отметил, что с возрастом глава государства вынужден «экономить энергию» на эмоциях, поэтому Навальный в понимании Владимира Путина перешел в разряд технических проблем, которая мешает подчиненным готовиться к выборам.

«Он может позволить себе не относиться к нему вообще. Это (отношение как к личному врагу) уже всё относится к прошлой эпохе, когда он жил в большей степени эмоциями. Но всё гаснет с годами. Понижается выброс гормонов, и начинаешь экономить на гормональном поведении, гормонально-мотивированном.

Я думаю, что он точно экономит на гормонах. Навальный для него это уже сейчас просто проблема. 10 лет назад это была личная проблема, в 2013 году это была личная проблема, поскольку он принял решение – он долго держится за своё решение.

Сейчас это техническая проблема, я бы даже политической это не называл. Он мешает его подчинённым готовить важное мероприятие – выборы», – рассказал Павловский.