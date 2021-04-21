Над Путиным сгущаются тучи: политик призвал готовиться к неожиданным событиям

В последнее время российские провластные эксперты и журналисты практически ни на шаг не отходят от «победоносной» риторики, продолжая выдавать обществу материалы о том, как России и ее лидеру Владимиру Путину удается едва ли не держать в узде весь остальной мир. И этот мир, как и положено, всегда к России враждебен, хитер и действует из корыстного умысла, стараясь в очередной раз надавить на болевые точки, однако каждый раз получает достойный отпор и пятится назад под одним только взором грозного «русского медведя».

По крайней мере, так выглядит описание ситуации со стороны, ведь заявления о великих геополитических и внутренних победах звучат в последнее время практически из каждого утюга. Впрочем, политологам в их большинстве понятно, что отечественные медиа ведут подготовку к одному из самых знаковых событий – посланию президента Федеральному собранию. Причем, от него многие ожидают еще более выраженных победных реляций.

Как бы там ни было, но в действительности ситуация складывается не совсем так, как того хотелось бы Кремлю. Такое мнение озвучил глава коалиции «Третья сила» Игорь Скурлатов, обративший внимание на череду последних событий и действий ряда стран, которые могут свидетельствовать о том, что у Владимира Путина масса серьезных проблем, а в будущем ситуация может только усугубиться. «Что-то будет…», – утверждает политик, словно призывая готовиться к неожиданным событиям.