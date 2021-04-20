Тысячи силовиков, остановка метро: стало известно о беспрецедентных мерах в Москве в день послания

Всего день остался до самого обсуждаемого в последние месяцы события – оглашения послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию. Стоит ли в очередной раз повторять, как много ждут эксперты, политологи, журналисты, отдельные группы правящих элит и простые россияне от этого мероприятия? Как бы там ни было, но, помня о давней привычке главы российского государства удивлять и делать все совсем не так, как от него того ждут, предстоящая среда становится одним из самых интригующих дней в текущем году.

Есть у этой интриги и еще один фактор, поскольку во внутренней политической повестке наметился новый виток противостояния сторонников оппозиционера Алексея Навального с властями. Возможно, именно на этом фоне в столице в день оглашения президентского послания и будут предприняты столь беспрецедентные меры безопасности. Об этом рассказал российский политик, соучредитель Нацфонда развития регионов и глава Коалиции «Третья сила» Игорь Скурлатов.

«Должен отметить, что послание Владимира Путина Федеральному собранию будет оглашено «вживую» в среду 21 апреля в Манеже. Прямо возле Манежной площади. Приглашенные на это мероприятие губернаторы уже прибывают в Москву, проходят тесты на коронавирус, причем по три раза, и готовятся насладиться речью президента в гробовой тишине местных улиц. А улицы эти будут заполнены тысячами силовиков с автозаками. Просто, на всякий случай.

Уже даже есть первые подробности. Весь центр Москвы в пределах Садового кольца уже с самого утра среды будет оцеплен, общественный транспорт и метро будут остановлены. Передвижения людей будут разрешены исключительно по паспорту и только для местных жителей. Ну а уже в четверг все вернется к норме», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.