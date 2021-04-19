Геннадий Зюганов заявил об угрозе личной безопасности Путина

Сегодня и завтра президент России будет готовиться к посланию Федеральному Собранию, Владимир Путин проведет совещание со своей администрацией и правительством.

По словам Дмитрия Пескова, в ежегодном послании президент затронет тему социально-экономического развития страны и подготовки к предстоящим выборам в Государственную думу.

Сегодня в Кремле рассказали, кто будет присутствовать на послании Путина 21 апреля. Накануне этого важного события Sobesednik.ru поговорил с одним из приглашенных, лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

– Мы стоим сейчас на ответственной развилке, связанной с тем, что в 1991-м году нас насильно встроили в американизированную глобальную систему. Отвели нам роль сырьевого придатка, чтобы мы обслуживали нефтегазовую трубу, карьер, лесоповал и обеспечивали наиболее эффективное развитие своей экономики.

– В 2007 году Путин заявил в Мюнхене, что нас это не устраивает, у нас есть свои геополитические интересы. После этого его объявили врагом №1, развязали настоящую гибридную войну.

Я ожидаю от Путина трезвой оценки понимания всей угрозы опасности происходящего. Для этого нужен новый курс и более сильная профессиональная исполнительная команда. Россию обложили со всех сторон, и он (Владимир Путин. – Прим. Sobesednik.ru) должен понимать: речь идет не только о суверенитете страны, но и о его личной безопасности. Нам объявлена война.

– Когда фашисты пришли к власти, Сталин примирился и с кулаками, и со священниками. Надо уметь делать из этого выводы. Так что это очень ответственное послание.

И вот сейчас перед Путиным стоит вопрос: если мы и дальше продолжаем обслуживать финансовые, экономические и информационные блоки, тогда метрополия мирового капитала объявит нам войну, которую мы проиграем. Мы не сможем ее выиграть, если будем играть по ее правилам, – уверяет Геннадий Зюганов.