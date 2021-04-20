В России и Чехии напомнили о земле, которую занимают посольства

Вчера вечером премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил после заседания правительства, призвав относится к событиям семилетней давности не как к государственному терроризму.

По его словам, целью атаки был частный товар болгарской фирмы, взрыв не должен был произойти на территории страны. На одном из самых популярных новостных сайтов Novinkу в проведенном опросе из более 6000 ответивших две трети с премьером не согласились, подразумевая под взрывами на складах боеприпасов именно угрозу маленькой стране…

С другой стороны, генеральный прокурор республики подтвердил обвинения в отношении засветившейся в Европе пары любителей шпилей. В центре внимания сейчас и вице-премьер, одновременно являющийся министром внутренних дел и исполняющим обязанности министра иностранных дел, Ян Гамачек, который отчитался по обоим направлениям. Он заявил, что среди 18 высланных российских дипломатов было две разведгруппы — СВР и ГРУ. А высылка 20 чешских дипломатов парализовала работу консульства в России.

Пражские власти в лице старосты Праги-7 Яна Чижевского и мэра города Зденека Гржиба анонсировали запрос к центральным властям о восстановлении территории посольства РФ до 21 августа 1968 года. Дело в том, что во время тех печальных событий войска Варшавского договора заняли полгектара земли в парке Стромовка, который остался за советским посольством и перешел российскому… МИД РФ напомнил о чешской собственности в центре Москвы в районе Тверской. Да, она тоже внушительна, но все же не оказалась в пользовании подобными методами…

Власти Врбетице и окрестностей поднимают вопрос компенсаций при вновь открывшихся обстоятельствах. Как оказалось, люди не получили почти никакой компенсации, несмотря на три эвакуации и прочие неудобства, не говоря уже о материальном ущербе муниципалитетам. Это объясняется тем, что расследование только завершается, но власти маленьких городов уже требуют от правительства принципиального решения. А уж с кого взыскивать затем, вопрос следующий.

Вопрос компенсаций также впоследствии может стать итогом этого грандиозного политического скандала. А пока подтверждено то, о чем ранее упоминали. Российскую вакцину от ковида закупать не станут, а Росатом не будет участникам тендера о достройке атомной электростанции в Дукованах. Это уже миллиардные потери.

Не считая возможные обвинений в гостерроризме. Но на это и прочее Россия продолжает смотреть маргинально свысока, отвергая все обвинения.