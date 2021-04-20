МИД России напомнил Праге про недвижимость на Тверской улице в Москве

Министерство иностранных дел России опубликовало в официальном телеграм-канале реакцию на намерение пражских властей добиться освобождения половины гектара, занимаемого зданием посольства РФ.

«Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы», — пишет ведомство.

В российском МИДе также уточнили, что располагают инструментами «для профессионального и компетентного диалога» в случае вопросов в сфере недвижимости.

Обмен политическими «любезностями» продолжается с субботней высылки 18 дипломатов РФ из Чехии. Власти страны подозревают Москву в причастности к взрыву боеприпасов на складе в деревне Врбетице в 2014 году.