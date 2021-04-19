Пражские власти хотят высадить на месте посольства РФ клумбы

Глава муниципалитета района Прага-7 в Чехии Ян Чижинский сообщил, что пражские власти направили в правительство Чехии с требованием освободить полгектара земли, которую занимает российское посольство.

«Городской совет Праги призвал правительство Чехии провести переговоры о приведении площади посольства РФ в соответствие с состоянием, которое предшествовало вторжению войск Варшавского договора в [августе] 1968 года [в Чехословакию]», — цитирует ТАСС сообщение в микроблоге политика.

СМИ сообщают, что городские власти намерены высадить на освободившейся местности деревья и цветочные клумбы, как эта территория выглядела до 1968 года.

Такое решение было принято после обострения отношений между РФ и Чехией в связи с прозвучавшими обвинениями по событиям в деревне Врбетице.