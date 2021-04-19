"Нас ждет международная изоляция": Геннадий Гудков – о скандале России и Чехии

Чехия высылает 18 сотрудников российского посольства на основании того, что считает их агентами СВР. Этому решению предшествовали два события: введение новых санкций и высылка российских дипломатов со стороны США, а также расследование, которое обнародовали на экстренной пресс-конференции чешский премьер Андрей Бабиш и глава МВД страны Ян Гамачек.

Согласно данным расследования, печально известные предполагаемые сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига якобы были задействованы в организации взрыва на военном складе в местечке Врбетицы в 2014 году.

Sobesednik.ru обсудил решение правительства Чехии и международную обстановку вокруг России с политиком Геннадием Гудковым.

– Как вам кажется, чем вызваны такие жёсткие действия Чехии и громкое заявление о деятельности российского посольства?

– Это вызвано шоковым состоянием после взрыва на военном складе с жертвами мирного населения в 2014 году. Опираясь на данные обнародованного расследования этого взрыва, Чехия будет держать ответ перед союзниками по Европе: сейчас страна получает поддержку в этом вопросе со стороны ЕС и НАТО.

В Чехии всегда довольно лояльно относились к России и проявляли большую терпимость ко всяческим «выходкам» Путина. К тому же Чехия – маленькая страна, и ей крайне невыгодно ругаться с большим партнёром.

Однако, согласно данным расследования (в которых Чехия, я полагаю, уверена, раз будет держать ответ по ним перед ЕС и НАТО), взрыв на военном складе с жертвами среди мирного населения был, как они считают, по сути объявлением войны со стороны России.

Фото: Global Look Press

– С какой долей вероятности все сотрудники российского посольства в Чехии могли оказаться сотрудниками российской разведки?

– Все, конечно, не могли. Но вы же понимаете, что речь идёт об ответном политическом акте, и это меньшее, чем Чехия могла ответить.

– Высылка российских дипломатов произошла через пару дней после того, как США произвели аналогичную меру и объявили о новых санкциях России. Действия чешского правительства тут же поддержали Словакия и Польша, выславшая трёх российских дипломатов. Чехия подаёт скоординированный с Западом сигнал, что европейское пространство закрывается для России?

– Ситуация в Европе действительно ухудшилась.

Нас ждёт международная изоляция и новые санкции, и это, к сожалению, не останется для России без последствий.

– Как будет отвечать Россия? 20 чешских дипломатов уже объявлены у нас персонами «нон-грата»...

– России делать больше нечего. Она может отвечать только по принципу «сам дурак» с позиции «великой державы». По принципу «это не мы, вы ничего не докажете». Но я думаю, что Чехия абсолютно уверена в документах, которые собирается обнародовать перед евросообществом.

Васильев Николай.