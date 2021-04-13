Ситуация обостряется: украинский депутат рассказал об отказе Путина говорить с Зеленским

Обострение ситуации вокруг вооруженного конфликта на востоке Украины уже давно вышло за масштабы тех территорий, которые с 2014 года не подконтрольны официальному Киеву и стали самопровозглашенными республиками Донбасса. Сегодня об осложнившейся обстановке в регионе уже говорят сквозь призму возможного военного противостояния не между украинской армией и силами ЛНР и ДНР, а между Украиной и Россией.

Европейское командование НАТО привело свои силы на континенте в повышенную боевую готовность, главы МИД и Минобороны США провели экстренные консультации со своими украинскими коллегами, началась переброска на территорию Украины дополнительных военных грузов. Иными словами, все свидетельствует о продолжающемся росте напряженности. Способствует этому и официальная риторика представителей Москвы, делающих непрозрачные заявления о том, что России придется встать на защиту Донбасса, поскольку там на данный момент проживают сотни тысяч граждан РФ.

Международное сообщество тем временем «ощетинилось»: Запад предостерегает от необдуманных шагов и грозит новыми санкциями, уговаривая стороны процесса сесть за стол переговоров. Вот только этих самых переговоров, судя по всему, не будет. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, ориентируясь на слова депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» украинский парламентарий отметил, что Киев и, в частности, украинский президент Владимир Зеленский предпринимали неоднократные попытки установить контакт с российским лидером Владимиром Путиным, однако все они оказались безрезультатными.