Навальный начал терять чувствительность рук

Оппозиционер Алексей Навальный продолжает голодовку в санчасти покровской колонии, несмотря на болезнь. Об этом адвокат Ольга Михайлова сообщила телеканалу «Дождь». Навальный пьет только воду.

Врачи пенитенциарного учреждения сообщили политику, что на МРТ у него нашли две грыжи. Если ранее Алексей жаловался на боли в спине и ноге, то теперь у него к тому же начинает теряться чувствительность рук.

«Мы отправили адвокатский запрос неврологу, объяснили ему тот диагноз, который озвучен Алексею, что у него есть две грыжи и протрузия, и острый период сейчас. Это показало МРТ. Алексею само МРТ не дали, медицинское заключение тоже не показали, но на словах ему дали записать диагноз, который у него есть. Одна из грыж достаточно сложная в лечении и достаточно не описана в том заключении, которое ему озвучили», — рассказывает адвокат.

Сейчас температура у «покровского пациента» колеблется в пределах 37 градусов, не проходит кашель. Он отказывается от никотиновой кислоты и диклофенака, которыми его хотят лечить в колонии.

Ранее тест на COVID-19 у Навального показал отрицательный результат. Не нашли у политика и туберкулеза. Администрация колонии отказывается допускать к Навальному приглашенного доктора.