Правозащитница объяснила, почему мала вероятность обнаружения туберкулеза у Навального

Соосновательница сообщества TBpeople, выступающего за права людей с туберкулезом, Ксения Щенина опубликовала в личном Instagram пост-реакцию на поток новостей об Алексее Навальном.

Напомним, ранее оппозиционер, отбывающий срок в покровской колонии, пожаловался на кашель и высокую температуру. Сам Навальный предположил, что может заболелть туберкулезом.

Ксения Щенина поясняет, что заключенные действительно составляют группу риска по туберкулезу, но представление, будто диагноз живет только в тюрьмах — давно устарело. Чаще всего болезнь обнаруживают у ВИЧ-положительных людей, которые не принимают терапию.

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При этом в системе ФСИН перебоев с лекарствами меньше, чем в общественном здравоохранении, благодаря высокому финансированию службы.

Те симптомы, которые фиксируют у Навального, характерны только для миллиарного туберкулеза, который составляет совсем небольшую часть числа пациентов с диагнозом. «Он может развиваться очень быстро. Будем надеяться, что это не он», — пишет Ксения. Любая другая форма туберкулеза тоже может быть у Алексея Навального, как у человека недавно отравленного и подвергающегося продолжительному стрессу.

«Туберкулёзу нужно несколько месяцев, чтобы развиться так, чтобы он стал виден на снимках. Высокая температура при ТБ не свойственна, чаще она чуть-чуть повышена. Высокая температура может быть при ТБ-менингите (и некоторых иных), но там общая картина будет другая. Единственный симптом на ранних порах — усталость», — объясняет правозащитница.

Ксения напоминает, что почти все жители стран постсоветского пространства инфицированы палочками Коха, которые приводят к туберкулезу, а научно это называются «латентная туберкулезная инфекция».

«Если в колонии есть вспышка ТБ, он бы не успел развиться до необходимости госпитализации», — заключает активистка.