"Сильный кашель, температура 38,1": Навальный поделился тревожными новостями

Репортажи федеральных каналов о том, в каких условиях содержится в покровской колонии известный российский оппозиционер Алексей Навальный, и это читалось сразу, должны были стать своего рода «разоблачающим» фактором. Чего стоят только заявления других осужденных из того же исправительного учреждения, которые и слова Навального о проблемах со здоровьем опровергли, и на режим ИК-2 не жалуются, да и в целом заявляют, что у Алексея Анатольевича в тюрьме лучшее место и прекрасные условия, а сам он при этом от любой работы отказывается и просто лежит на кровати.



О том, насколько эта информационная «пища» пришлась по душе ее целевой аудитории, можно в избытке почитать в комментариях в социальных сетях. Куда интересней, что на этот шаг отреагировал сам оппозиционер, опубликовав на своей страничке в социальной сети Instagram пост, в котором поделился последними тревожными новостями из колонии. По его словам, в данный момент для него и других заключенных первостепенной задачей становится профилактика туберкулеза.

«Вчера смотрели на всех телеканалах страны репортажи о том, что я сижу в самой лучшей колонии едва ли не с идеальным условиями и питанием, как в ресторане. [...] Мы отправились читать стенд с информацией о профилактике заболеваний, там есть и об этом недуге [туберкулезе].

Пишут, что необходимо повышать иммунитет белковой пищей и в целом хорошим питанием. Сначала все, разумеется, надо мной посмеялись, а после и над собой…

Цитирую официальные данные с сегодняшнего осмотра:

«А.А. Навальный, сильный кашель, температура 38,1». Укрепляйте свой иммунитет», – пишет Навальный.

При этом оппозиционер добавил, что не собирается прекращать голодовку.

«Голодовку я, разумеется, продолжаю. У меня есть гарантированное законом право, пригласить за свой счет врача. Я от него не отказываюсь, а тюремным врачам можно доверять настолько же, насколько и государственному телевидению», – заключил он.