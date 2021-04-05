Венедиктов рассказал, как Путин на самом деле относится к Навальному

История одного из самых ярких российских оппозиционеров последних лет в последние полгода вспыхнула с новой силой. С тех пор Алексея Навального всерьез воспринимают не только его сторонники в России, но даже западный истеблишмент, что объяснять в данном случае дополнительно не надо. Санкции и угрозы их усиления после громких историй с отравлением, арестом после возвращения в Россию, судом и отправкой в колонию – самое очевидное тому подтверждение.

Между тем именно все эти события, плотность которых, кажется, заметно превосходит масштаб фигуры Алексея Анатольевича, сформировали в обществе и прессе вполне осязаемую картину противостояния Навальный – власть. Причем сам оппозиционер, как и ряд его соратников и просто сочувствующих, давно настаивают на том, что в действительности говорить стоило бы о противостоянии Навальный – Путин. Вспомнить хотя бы, кого именно политик обвинял в своем отравлении. Да и отдельные политологи, оценивая стратегию властей в решении так называемой «проблемы Навального», все чаще обращаются именно ко второй парадигме.

На этом фоне возникла масса вопросов о том, как вообще российский президент воспринимает Алексея Анатольевича, как относится к нему персонально и какие планы в его отношении может строить со своим окружением. Ведь в публичных выступлениях самого Владимира Владимировича ситуация за последние годы не изменилась, он все так же игнорирует Навального как политика, все так же избегает произношения его имени и фамилии вслух, продолжая подбирать для этой фигуры в чем-то даже странные эпитеты. У некоторых наблюдателей в связи с этим даже закрались подозрения, а не боится ли Путин оппозиционера.

Впрочем, как отметил известный российский журналист и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью Максиму Шевченко, на самом деле картина выглядит совсем не так, как ее может нарисовать сознание неискушенного обывателя. По словам эксперта, глава российского государства точно не боится блогера и политика, более того, его отношение к нему Венедиктов, ссылаясь на недавнюю закрытую встречу президента с главредами отечественных СМИ, описывает как пренебрежительное.