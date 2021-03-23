ФСИН: число заключенных с туберкулезом в России за 10 лет сократилось в 3,5 раза

Число больных туберкулезом граждан, содержащихся в исправительных учреждениях России, сейчас составляет 11,5 тысяч.

Об этом сообщила первый замначальника управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН Ирина Ларионова. «Хочу сказать, что за последние 10 лет количество больных туберкулезом, содержащихся в наших учреждениях, снизилось в 3,5 раза. Если 10 лет назад это было 38 тысяч, то на сегодняшний день это 11,5 тысяч», – приводит ее слова агентство «Москва».

Ларионова добавила, что большая часть поступающих в учреждения ФСИН страдают также наркоманией, алкоголизмом, ВИЧ; зачастую это лица без определенного места жительства, которые долгое время не обращались за медпомощью. По ее словам, многие делают флюорографию впервые именно в местах заключения.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, по словам главного врача московской больницы им. Жадкевича и ведущего передачи «О самом главном» Александра Мясникова, из-за пандемии COVID-19 России грозит всплеск заболеваемости туберкулезом.