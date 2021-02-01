Число умерших с ВИЧ в 2020 году в России снизилось на 4,3% по сравнению с 2019-м

Число ВИЧ-инфицированных в России к началу 2021-го составляло 1,1 млн, больше всего заболевших – в возрасте 30-44 лет.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову. «В России на 31 декабря 2020 года – это предварительные пока данные, официальные данные будут несколько позже – зарегистрировано более 1,1 млн человек, живущих с ВИЧ», – сказала вице-премьер, уточнив, что 60% инфицированных – мужчины.

Голикова отметила, что в прошлом году на 100 тысяч человек показатель заболевания составил 40,77. Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, на начало 2020 года зарегистрировано 38 млн ВИЧ-инфицированных, причем две трети из них живут в африканском регионе.

Также вице-премьер сообщила, что число погибших от ВИЧ в 2020 году по сравнению с 2019-м сократилось на 4,3%, а наиболее распространенной причиной смертей продолжает оставаться туберкулез.

Средний возраст умерших с ВИЧ вырос на год и составил 39 лет, больше всего заболевание распространено среди россиян в возрастной категории от 30 до 44 лет.