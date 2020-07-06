Для лечения коронавируса попробуют лекарства от туберкулеза

В одной из индийских клиник обнаружили удивительно малое количество жертв COVID-19 среди пациентов с туберкулезом. Так, на 5 500 больных, находящихся в одном крыле госпиталя At Sewree TB Hospital, заражённых коронавирусной инфекцией было всего пятеро. В другом крыле, где лечились свыше 400 тяжелых больных с туберкулезом, не выявлено вообще ни одного случая коронавируса, хотя им заразились 53 медика в At Sewree TB Hospital, включая 17 медсестёр.

Этот феномен заинтересовал исследователей, которые предположили, что пациенты с туберкулезом не заражаются коронавирусом из-за приёма мощных лекарств от своего основного заболевания. Для подтверждения или опровержения этой гипотезы требуется более глубокое исследование, поскольку врачи из других специализированных больниц по борьбе с туберкулезом также наблюдают эту удивительную картину.

Подобно коронавирусу туберкулез атакует лёгкие. Обе болезни имеют схожие симптомы вроде кашля, жара и проблем с дыханием. Однако у туберкулеза гораздо более длительный инкубационный период. Ранее врачи высказывали мнение о том, что если пациенты с туберкулезом заразятся COVID-19, то у них прогноз будет гораздо хуже. И вот теперь индийские врачи решили выяснить, что у пациентов с туберкулезом происходит с иммунной системой, раз она не позволяет коронавирусу атаковать себя. Вполне возможно, что дело не в лекарствах (в разных крыльях больницы получают совсем разные препараты), а именно в работе иммунитета.