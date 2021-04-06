В покровской колонии отказались допускать "московских профессоров" к Навальному

В микроблоге оппозиционера Алексея Навального появилась запись, в которой сообщается, что к политику не допускают «московских профессоров», передает портал Znak.com.

Заявление было оглашено представителями колонии под видеорегистратор.

«К Алексею приходили представители руководства Владимирской тюремной медицины и, не стесняясь, под видеорегистратор, сказали что не хотят и не будут приглашать никаких московских профессоров, потому что "профессор напишет свое заключение, а как нам потом спорить с профессором"», — говорится в твиттер-аккаунте.

Напомним, 5 апреля сообщалось, что Алексей Навальный переведен в медсанчасть колонии №2 в городе Покрове с симптомами острой респираторной инфекции.

Сообщалось, что сам оппозиционер подозревает у себя туберкулез, но правозащитница усомнилась в возможности установки такого диагноза у политика.